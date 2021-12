Bambina di due anni ingerisce marijuana, ricoverata in ospedale

Una bimba di quasi di due anni della provincia di Palermo è stata ricoverata all'ospedale dei Bambini "Giovanni Di Cristina" dopo avere ingerito della marijuana. Lo scrive il Giornale di Sicilia. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La piccola è stata portata in ospedale dai genitori, di 32 anni e 31 anni, che sarebbero assuntori di stupefacenti residenti in provincia. Le condizioni della bambina, ricoverata in Rianimazione, sarebbero in miglioramento. Della famiglia si stanno occupando adesso i servizi sociali.

Quarto caso in poche settimane

Si tratta del quarto caso in poche settimane. I primi tre, su cui indaga la polizia, risalgono a metà novembre e sono avvenuti a distanza di pochi giorni. I bambini, portati al pronto soccorso, dopo il ricovero in Rianimazione erano migliorati. Dagli accertamenti effettuati è emerso che avevano assunto hashish, marijuana ma anche cocaina.

La procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, dopo questi episodi aveva lanciato l'allarme sottolineando la disattenzione dei genitori assuntori di droghe.