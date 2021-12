Noto, colpo di pistola alla testa: minore in gravi condizioni

Un minore è stato ricoverato in ospedale a Catania in gravi condizioni dopo che un proiettile sparato da una pistola lo ha raggiunto alla testa a Noto, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, il giovane si trovava in un'auto, in compagnia di familiari, quando è stato colpito da un proiettile sparato dalla strada. Inizialmente si era ipotizzato che forse la pistola si trovasse in auto e il colpo fosse partito accidentalmente, ma le indagini stanno al momento privilegiando l'ipotesi che qualcuno abbia sparato contro l'auto.

Le indagini

Non è ancora chiaro chi fosse l'obiettivo della persona che ha sparato. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni e hanno raccolto le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.