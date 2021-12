Mafia, operazione contro clan a Gela: tre arresti

Gli arrestati, che devono rispondere di associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata, sono accusati di appartenere al clan Rinzivillo

Su ordine della Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, la polizia ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Giudice per le Indagini preliminari. Gli arrestati, che devono rispondere di associazione per delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata, sono accusati di appartenere al clan Rinzivillo di Gela. Nell'inchiesta della procura nissena figurano anche quattro indagati.