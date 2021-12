Droga, traffico Italia-Malta: 16 arresti e 423 chili sequestrati

Al blitz hanno preso parte oltre 100 finanzieri per eseguire tra Sicilia e Calabria l'ordinanza cautelare per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente

Smantellata dalla guardia di finanza di Catania un'organizzazione criminale che trafficava droga tra la Sicilia, la Calabria e Malta. Sedici le persone arrestate nel corso dell'operazione nome in codice "La Vallette", sequestrati 423 chili di stupefacenti.

Il blitz

Al blitz hanno preso parte oltre 100 finanzieri per eseguire tra Sicilia e Calabria, e in particolare in quattro provincie (Catania, Ragusa, Siracusa e Reggio Calabria), oltre che a Malta, l'ordinanza cautelare per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente.