Covid, a Palermo hub vaccinale in aula magna della Corte d'Appello

Da oggi l'Aula Magna della Corte d'Appello di Palermo diventa hub vaccinale. Per cinque giorni - 1, 2, 3, 6 e 7 dicembre - lo spazio intitolato alla memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Francesca Morvillo, al primo piano del palazzo di giustizia di Palermo in piazza Vittorio Emanuele Orlando, ospiterà squadre di medici, infermieri e personale amministrativo della locale struttura commissariale per la gestione dell'emergenza Covid, guidata dal commissario ad acta Renato Costa. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Gli orari

Dalle 9 alle 14, in ognuno dei giorni indicati, il personale sanitario sarà a disposizione di tutti gli operatori della giustizia: magistrati, avvocati, impiegati e loro familiari, che potranno prenotare il vaccino dalla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo. Sarà possibile eseguire prevalentemente terze dosi di vaccino anti-Covid, ma anche prime e seconde.

Le parole del presidente della Corte d'Appello, Matteo Frasca

Gli uffici della Corte d'Appello hanno aderito con slancio. "Da parte nostra, partecipare a questa seduta di vaccinazione di prossimità è un atto di testimonianza sul senso di responsabilità che dovrebbe investire tutti, facendo superare ogni resistenza - dichiara il presidente della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca -. Condividiamo con il commissario Covid di Palermo, Renato Costa, la missione di condividere il più possibile la cultura della vaccinazione come strumento di solidarietà sociale e responsabilità, a tutela del diritto alla salute e anche a tutela dell'economia di un intero Paese".