Bagheria, familiare in carcere ma aveva il reddito di cittadinanza

A Bagheria la guardia di finanza hanno denunciato una donna perché percepiva il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Nel presentare la domanda per il sussidio non aveva dichiarto che un familiare era in carcere dal 2018. Le indagini sono state condotte incrociando i dati della guardia di finanza con l'Inps. Adesso dovrà essere recuperata la cifra già erogata pari a 12mila euro. Ed è stata già ritirata la carta per il prelievo mensile del denaro.