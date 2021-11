Palermo, crolla un balcone: danneggiate due auto

È avvenuto in via Caltanissetta, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato la zona e messo in sicurezza la facciata del palazzo

Un balcone è crollato in via Caltanissetta a Palermo. Alcune pietre hanno danneggiato alcune auto in sosta. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato la zona e messo in sicurezza la facciata. Il balcone si è staccato da un appartamento al terzo piano. Sono in corso le verifiche per accertare la stabilità degli altri balconi del palazzo.