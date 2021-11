Belpasso, ferisce a coltellate la moglie e poi va dai carabinieri

La vittima è ricoverata al pronto soccorso del Policlinico di Catania dove è sottoposta a intervento chirurgico, ma non è ritenuta in pericolo di vita

A Belpasso, in provincia di Catania, un uomo di 55 anni ha ferito due colpi di coltello alla spalla e al collo la moglie, di 54 anni, durante una lite scoppiata nella loro abitazione. La donna è riuscita a fuggire di casa e a trovare rifugio da un vicino che ha chiamato il 112.

I soccorsi

La vittima è ricoverata al pronto soccorso del Policlinico di Catania dove è sottoposta a intervento chirurgico, ma non è ritenuta in pericolo di vita. L'uomo dopo l'aggressione si è presentato ai carabinieri che lo hanno arrestato per tentativo di omicidio. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.