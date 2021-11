Maltempo Sicilia, alle Eolie collegamenti sospesi per alcune isole

Alle Eolie da ieri pomeriggio è quasi isolamento. Sulle sette isole soffia vento da Sud-sudovest e il mare è agitato. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate. Da Lipari per Vulcano e MIlazzo alle 6:30 è partito il traghetto "Isola di Vulcano" della Siremar, mentre dalla Città del Capo alle 8:30 per Vulcano, Lipari, Salina e ritorno è partito l'aliscafo della Liberty Lines. Nella rada di Lipari si è ancorata la nave cisterna della marnavi, mentre in porto il traghetto che trasporta i rifiuti. (IL METEO IN SICILIA)

Masso si stacca da Monte Pecoraro: minacciata un'abitazione

Un grosso masso si è staccato dal costone roccioso di Monte Pecoraro a Cinisi ed è finito davanti a una villetta che si trova in via Casimiro Abbate, una lunga strada che costeggia l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. I tecnici stanno valutando se fare sgomberare la villetta e altre costruzioni che si trovano in zona. Si sta procedendo a verificare il rischio di altri crolli.