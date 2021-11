Il rogo è divampato in via Di Vittorio, i piccoli di nove, sei e due anni sono stati soccorsi dai sanitari del 118

Un incendio è divampato in un appartamento in via Di Vittorio, a Palermo, e tre bambini di 9, 6 e 2 anni sono rimasti lievemente intossicati. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati portati all'ospedale dei Bambini. I vigili del fuoco hanno circoscritto l'incendio.