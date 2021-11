Caltanissetta, ragazza di 21 anni arrestata per stalking

Con l'accusa di di stalking la polizia ha arrestato a Caltanissetta una ragazza di 21 anni. Si trova ai domiciliari. A denunciarla è stata una giovane "perseguitata", secondo le indagini dalla indagata. "Non ti faccio più uscire da casa"; "ho già picchiato altre ragazze e stasera tocca a te"; "se non vieni subito qui ti cafuddu, non mi interessa niente della restrizione di 500 metri e neanche di duemila, sempre qui sono". Queste sono una parte delle minacce e degli insulti subiti dalla vittima . L'indagata, nonostante una prima misura cautelare del divieto di avvicinamento, ha violato "più volte le prescrizioni del Giudice".