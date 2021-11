Palermo, tre rapine in una sera: arrestato uomo di 33 anni

In una sera avrebbero messo a segno tre rapina. La prima alla profumeria Mabù in viale Strasburgo. La seconda in un negozio in via Ugo La Malfa, la terza a Terrasini in un supermercato Conad. I tre banditi sarebbero stati notati proprio nella zona di Terrasini. I carabinieri li hanno seguiti e hanno notato che i presunti rapinatori hanno abbandonato l'auto nella zona di Tommaso Natale. Due sono fuggiti e un terzo si è infilato in una palestra e ha cercato di confondersi tra gli sportivi.

L'arresto

Era riuscito a cambiarsi e mettersi al lavoro con pesi e attrezzi. Grazie ai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali rapinati i militari avevano raccolto prove contro l'uomo di 33 anni, che è stato arrestato. Sono in corso del ricerche dei complici che armati di pistola hanno terrorizzato i dipendenti degli esercizi commerciali. I colpi infatti sono stati messi a segno con le stesse modalità. Il giovane arrestato oltre di rapina aggravata è accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel cofano dell'auto sequestrata dai carabinieri è stata trovata anche la refurtiva portata via dalla profumeria.