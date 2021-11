Mafia: estorsione, Cassazione conferma condanna per ex bomber Miccoli

Non esiste soluzione alternativa alla prigione: a causa dell’aggravante non vengono concesse misure alternative

Diventa definitiva la condanna a tre anni e sei mesi per l’ex bomber del Palermo Fabrizio Miccoli con un passato anche nella Juventus (2003-04). Come ha stabilito la seconda sezione della Cassazione, l’ex giocatore dovrà scontare una condanna di tre anni e sei mesi. Secondo la giustizia, Miccoli commissionò un’estorsione aggravata dal metodo mafioso a Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa (quartiere di Palermo) Antonino "Scintilla", già condannato a sua volta in via definitiva a sette anni di carcere.

La vicenda

Dunque, è stata accolta la richiesta del sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Fulvio Baldi, di rigettare il ricorso di Miccoli. Non esiste soluzione alternativa alla prigione: a causa dell’aggravante non vengono concesse misure alternative. Da ricordare che la vicenda giudiziaria nasce dal tentativo di Miccoli di recuperare 12 mila euro, con violenza e minacce, dall’ex titolare della discoteca "Paparazzi" di Isola delle Femmine, Andrea Graffagnini. Si tratta di un episodio che risale a più di 10 anni fa.