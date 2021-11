Maltempo Sicilia, a Ribera grandinata danneggia agrumeti

Una intensa grandinata si è abbattuta la notte scorsa sul territorio di Ribera (Agrigento), causando gravi conseguenze alla locale produzione delle arance, eccellenza del territorio con oltre 6.400 ettari di agrumeti, tutelata da un marchio Dop. (IL METEO IN SICILIA)

Le dichiarazioni

"Purtroppo - dice Giuseppe Pasciuta, presidente del Consorzio Riberella - i nostri produttori hanno subito danni consistenti, e da una sommaria pare che più del 30% del raccolto di quest'anno risulti già compromessa". Il sindaco Matteo Ruvolo, che nei giorni scorsi aveva già presentato alla Regione richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni a strade e attività produttive causati dall'alluvione dell'11 novembre, ha invocato ulteriori aiuti per il territorio. A confermare i danni per le campagne riberesi causati dalla grandine caduta la notte scorsa è anche Giovanni Caruana, dirigente della Confederazione Italiana Agricoltori: "Ancora una volta - ha detto - siamo costretti a fare i conti con danni per i nostri produttori".