Palermo, incendiata l’auto di una ex dipendente del Comune

L'auto di una ex dipendente comunale è stata data alle fiamme in via Messina Marine, a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. Nei pressi della vettura è stata trovata una bottiglietta con tracce di benzina. Alla donna alcuni mesi fa era stata data alle fiamme un'altra vettura. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato.