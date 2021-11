Mazara del Vallo, armi in casa: arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni, G.D.M., romeno, è stato arrestato ieri dai carabinieri di Mazara del Vallo, (in provincia di Trapani), per detenzione abusiva di armi e munizioni.

La perquisizione

La perquisizione eseguita dai carabinieri ha permesso di trovare sotto un divano due armi da fuoco artigianali clandestine e 6 cartucce calibro 12. Tratto in arresto in flagranza, in quarantaquattrenne è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata per stamane.

I precedenti

Era sottoposto all'obbligo di dimora per fatti precedenti: lo scorso luglio era stato arrestato dopo aver pubblicato sui social materiale foto e video con una pistola in pugno e mentre trascinava un cane legato al furgone tramite una corda. Nell'occasione oltre al maltrattamento di animali è stato contestato l'illegale detenzione di armi e munizioni clandestine, armi alterate illegalmente detenute.