Maltempo Sicilia, due trombe d'aria nel Ragusano: un morto

Continua l'ondata di maltempo in Sicilia, dove si registra un morto mel Modicano, alberi divelti e case scoperchiate. Colpita la Provincia di Ragusa dove si sono verificate due trombe d'aria. Per precauzione è stata chiusa la Sp7 tra Comiso e Chiaramonte, invasa da detriti. Divelti alcuni tetti. Chiuse con urgenza le scuole a Comiso mentre a Ragusa, dove ha piovuto con intensità per un'ora, ha iniziato anche a grandinare. Danni anche a Frigintini.