Insegue e tampona l'auto della ex compagna, arrestato a Marsala

L'uomo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex. La Procura di Marsala ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Un uomo di 49 anni, F.L., è stato arrestato dalla polizia a Marsala per aver tamponato ripetutamente l'auto della ex compagna, dopo averla inseguita, fino a spingerla fuori strada. E' successo nella tarda serata di sabato 13 novembre. Il 49enne era già stato sottoposto a un divieto di avvicinamento alla ex.

L'arresto

La vittima è riuscita a contattare la polizia che, intervenuta sul posto, ha bloccato il veicolo dell'uomo. Per lui la Procura di Marsala ha disposto gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, misura confermata dal Gip durante l'udienza di convalida celebratasi oggi. E' accusato di atti persecutori, violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e danneggiamento.