Spaccio di droga, tre arresti a Palermo

Tre persone sono state arrestate a Palermo dalla polizia, in tre distinte operazioni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nel quartiere di Ballarò è finito in manette un nigeriano di 46 anni sorpreso in possesso di 31 dosi di eroina. Nel quartiere Villaggio Santa Rosalia gli agenti hanno invece sorpreso un 39enne, agli arresti domiciliari, che continuava a spacciare: in casa possedeva un bilancino di precisione e il materiale per confezionare la droga. L'ultimo, un ghanese di 32 anni, è stato bloccato in via dell'Orsa minore con 20 dosi di marijuana. Nella sua abitazione gli sono stati sequestrati altre dosi e bilancini di precisione.