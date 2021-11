Aidone, donna di 69 anni trovata morta in casa: arrestata la figlia

All'origine del fatto ci sarebbero forti dissidi tra madre e figlia per un imminente ricovero in una casa di riposo della vittima

Una donna di 69 anni, Vittoria Malaponti, è stata trovata in casa senza vita con profonde ferite alla testa ad Aidone (Enna). Ad ucciderla sarebbe stata la figlia, M. G., 47 anni. Lei stessa avrebbe telefonato ai carabinieri all'alba di oggi dicendo che la madre si era suicidata, ma il medico legale, da un primo esame, ha escluso il suicidio. L'indagata avrebbe poi confessato ed è stata arrestata.

L'omicidio

I militari, giunti nell'abitazione dove le due donne vivevano, nel quartiere San Giacomo, hanno trovato la vittima in una pozza di sangue nel bagno, e nei pressi un batticarne e un coltello. Dopo l'intervento del Nucleo Investigativo di Enna e della Compagnia di Piazza Armerina per effettuare i rilievi tecnici era apparso chiaro che non si trattava di suicidio. La Procura di Enna ha disposto l'autopsia sul cadavere. Indagano i carabinieri della stazione di Aidone, della compagnia di Piazza Armerina e del reparto operativo del comando provinciale di Enna.