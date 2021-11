Palermo, 20enne investita due volte in pochi minuti: è grave

Una ragazza di 20 anni, G.B., è ricoverata in gravi condizioni al Trauma center di Villa Sofia a Palermo dopo essere stata investita due volte in pochi minuti. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato nel capoluogo siciliano. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti dell’Infortunistica, la 20enne aveva partecipato, insieme ai suoi amici, a una serata nel locale che si trova davanti all'ingresso del Parco della Favorita. Tra le 2.30 e le 3 sarebbe uscita e avrebbe attraversato la strada raggiungendo alcune persone ferme sul marciapiedi opposto. Qui sarebbe stata investita da una ragazza alla guida di una Citroen C3, cadendo per terra. Un impatto molto violento, che ha mandato in frantumi il parabrezza.

Si cerca il pirata della strada

Dopo di che, mentre si trovava sull’asfalto, un'altra macchina l'ha travolta. L'automobilista, non curandosi dell'accaduto, ha ingranato la marcia e ha proseguito la sua corsa facendo perdere, almeno per il momento, le proprie tracce. Adesso si sta cercando di risalire al secondo investitore tramite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Intanto, la famiglia della ventenne ha lanciato un appello: "Chi ha visto qualcosa parli, nostra figlia ne ha bisogno".