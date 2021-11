Covid Sicilia, da domani il comune di Nicolosi in zona arancione

Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Le restrizioni resteranno in vigore fino a mercoledì 24 novembre

Il Comune di Nicolosi, nel Catanese, da domani, sabato 13 novembre, passerà in zona arancione. Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Le restrizioni anti Covid, imposte a causa dell'alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, resteranno in vigore fino a mercoledì 24 novembre. Nel Comune etneo resta consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi).