Covid Palermo: padre le vieta vaccino, 16enne fa ricorso e vince

Per vaccinarsi le serviva il consenso anche del genitore, che non voleva darlo. La ragazza ha fatto ricorso al tribunale di Palermo che lo ha accolto

Fa ricorso contro il padre che non la vuole vaccinare e vince la causa. È la storia di una 16enne di Palermo raccontata dal quotidiano online Livesicilia (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA).

La vicenda

"La mamma si è rivolta a me in estate, - ha raccontato il legale delle due - spiegando il caso: una figlia nata da un'unione di fatto che finisce poco dopo la sua nascita. La ragazza, in estate, va all'hub della Fiera di Palermo per vaccinarsi, le dicono che ci vuole l'autorizzazione di entrambi genitori, il sì congiunto. Il padre - continua l'avvocato - tramite un parente si dice contrario, perché è un no vax. Noi inviamo una raccomandata, ma lui non risponde. Allora facciamo ricorso". Il giudice lo ha accolto e la giovane tra qualche giorno riceverà la sua dose di vaccino.