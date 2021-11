Mafia, truffa falsi braccianti: tre arresti ad Adrano

Il presunto sodalizio criminale era dedito secondo le accuse a organizzare, mediante falsa documentazione, truffe ai danni dell'Inps per fare conseguire benefici e indennità a numerosissimi soggetti che, contrariamente al vero, venivano fatti risultare braccianti agricoli

Ad Adraino, nel Catanese, la polizia ha eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 12 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione per delinquere con l'aggravante di aver favorito un clan mafioso finalizzata alle truffe aggravate ai danni dello Stato e ai falsi ideologici, truffe e falsi.

Gli arresti

In particolare, sono stati arrestati e condotti in carcere tre degli indagati indiziati di essere associati al clan mafioso Santangelo-Taccuni, operante prevalentemente ad Adrano e costituente un'articolazione territoriale della cosca Santapaola-Ercolano. Il presunto sodalizio criminale era dedito secondo le accuse a organizzare, mediante falsa documentazione, truffe ai danni dell'Inps per fare conseguire benefici e indennità a numerosissimi soggetti che, contrariamente al vero, venivano fatti risultare braccianti agricoli.