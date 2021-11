Allarme bomba in banca a Palermo per borsa vuota

Ad avere segnalato la presenza di quella borsa sono stati i dipendenti della banca stessa che hanno notato la borsa trovata in una zona non facile da raggiungere

Allarme bomba questa mattina alla filiale dell'Unicredit di Palermo in via Roma nei pressi di via Principe di Granatelli. Poco dopo le ore 9 polizia e artificieri sono intervenuti sul posto per verificare la presenza di una borsa sospetta posizionata sopra una delle telecamere di videosorveglianza che si trovano nel prospetto principale dell'istituto di credito.

L'allarme

Ad avere segnalato la presenza di quella borsa sono stati i dipendenti della banca stessa che hanno notato la borsa trovata in una zona non facile da raggiungere. Sono arrivati gli agenti. La banca è stata sgomberata ed stato interdetto il passaggio pedonale nel marciapiedi dell'istituto di credito. La zona della via Roma è stata chiusa al traffico. L'allarme è rientrato quando la borsa è stata prelevata e ci si è resi conto che era vuota.

Il secondo episodio

Un altro allarme bomba questa mattina all'istituto Alessandro Volta in via Duca della Verdura. Una telefonata anonima segnalava questa mattina la presenza di un ordigno nel plesso scolastico. Sono intervenuti gli artificieri che hanno constato che non c'era alcuna bomba nell'istituto tecnico. Le lezioni sono riprese.