Trapani, nascondeva marijuana in casa: arrestato 23enne

A Trapani i carabinieri hanno arrestato un 23enne per spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno perquisito la casa dell'uomo trovando due sacchetti in cellophane termosaldati con un chilo di marijuana, nascosti sotto il divano del soggiorno. Inoltre, è stato accertato anche che il padre dell'arrestato, nonostante fosse stato posto in quarantena obbligatoria dall'Asp di Trapani, poiché risultato positivo al Covid, non era presente in casa. L'uomo è stato denunciato.