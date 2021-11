Coltiva canapa indiana in casa a Favara, arrestata coppia

Un 46enne con precedenti e una donna di 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti

Un 46enne con precedenti e una donna di 36 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Tenenza di Favara (Agrigento) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La coppia aveva realizzato una serra in casa con 30 piante di canapa indiana, in piena vegetazione, alte tra un metro e due metri e mezzo.

Le piante erano in parte collocate nel giardino dell'abitazione ed in parte in un magazzino di proprietà della coppia. Ieri sera, durante una perquisizione, i militari hanno scoperto la coltivazione oltre a 5 grammi di marijuana già essiccata. L'uomo era già sottoposto alla misura dell'affidamento ai servizi sociali.