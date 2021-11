Maltempo in Sicilia, vento provoca danni in provincia di Palermo

I vigili del fuoco nella ultime 24 ore hanno eseguito decine di interventi per mettere in sicurezza pali dell'illuminazione divelti, tanti alberi finiti per strada e cornicioni che si sono sbriciolati

Il vento che per l'intera giornata di ieri ha colpito la provincia di Palermo ha causato diversi danni. Alcuni muri di cinta nella zona di Cinisi, a Fondo Orsa, sono caduti. I vigili del fuoco nella ultime 24 ore hanno eseguito decine di interventi per mettere in sicurezza pali dell'illuminazione divelti, tanti alberi finiti per strada e cornicioni che si sono sbriciolati. Il territorio più colpito quello tra Carini, Cinisi, Borgetto e Partinico. (IL METEO IN SICILIA)

L'incendio

Invece, ieri sera e fino a notte i pompieri sono intervenuti per un incendio in un'abitazione in contrada Acrete a Valledolmo. Le fiamme hanno danneggiato il tetto in legno di una casa. Non ci sono stati feriti.