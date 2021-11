Siracusa, blitz dei carabinieri in una piazza di spaccio

Operazione dei carabinieri alle prime ore dell'alba in via Algeri, zona nord di Siracusa, una delle piazze di spaccio del capoluogo. Decine di militari, con i vigili del fuoco, hanno effettuato un blitz in due palazzine: perquisizioni e controlli negli appartamenti e sui terrazzi, dove sono state trovate numerose gabbie di colombi. Decine le persone controllate. Trovato anche un'arma e della sostanza stupefacente.