Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

8:07 - Locali inidonei, Nas denunciano farmacia nel Siracusano

Carabinieri del Nas Ragusa hanno denunciato i titolari di una farmacia di Priolo Gargallo, nel Siracusano, per inottemperanza alle norme di sicurezza nell'esecuzione dei tamponi rapidi. Dagli accertamenti è emerso che i locali e i dispositivi individuali utilizzati durante i prelievi non erano idonei. Il direttore generale dell'Asp di Siracusa, dopo la segnalazione dei Nas, ha disposto la sospensione immediata dell'esecuzione dei test antigenici rapidi nella farmacia, fino a una nuova riorganizzazione ed in attesa di verifiche da parte degli ispettori. Al titolare della farmacia sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare di 2mila euro.

Sono 295 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.004 tamponi processati. L'incidenza sale al 4,2%. Gli attuali positivi sono 7.384 con un aumento di 187 casi. I guariti sono 106 mentre si registrano altre due vittime, che portano il totale dei decessi a 7.019. Sul fronte ospedaliero sono 336 i ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 36. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 19 casi, Catania 111, Messina 55, Siracusa 70, Ragusa quattro, Trapani sette, Caltanissetta 26, Agrigento due, Enna uno.