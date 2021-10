Uomo ucciso a coltellate nel centro storico di Trapani

Un uomo di 45 anni, C.F., è stato ucciso a coltellate la notte scorsa nel centro storico di Trapani, probabilmente al culmine di una lite. L'omicidio è avvenuto alle spalle della Cattedrale. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che sono sulle tracce dell’assassino. La vittima, figlio di noti ristoratori trapanesi, aveva precedenti penali per droga e omicidio colposo. Accusa, quest’ultima, legata alla morte per overdose di un uomo a cui il 45enne aveva ceduto dello stupefacente, e per la quale era stato condannato in primo grado a 7 anni e sei mesi di reclusione.