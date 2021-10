Palermo, falso allarme bomba a liceo Galileo Galilei

L'istituto è stato sgomberato in attesa che gli agenti completassero i controlli. L'allarme alla fine era negativo e tutti sono tornati in classe

Dopo una telefonata anonima, è scattato stamattina un allarme bomba nella sede centrale del liceo scientifico Galileo Galilei a Palermo, in via Danimarca, poco prima dell'orario di ingresso degli studenti. Sono arrivati gli artificieri e gli agenti delle volanti che hanno passato al setaccio la scuola con i cani addestrati a trovare esplosivo. L'istituto è stato sgomberato in attesa che gli agenti completassero i controlli. L'allarme alla fine era negativo e tutti sono tornati in classe.