Denise Pipitone, Anna Corona intercettata: “Siamo stati io e Giuseppe”

Le ipotesi sull’intercettazione

approfondimento

Denise Pipitone, ecco come potrebbe essere oggi a 21 anni

Le parole di Corona (madre di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola scomparsa, processata per sequestro di minore e assolta in tutti i gradi di giudizio) sono state pronunciate abbassando la voce. Per le parti civili è possibile che si riferisse al sequestro della bimba. Il "Giuseppe" di cui parla la Corona non è stato identificato.