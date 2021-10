Patti, sequestrata area adibita a discarica: quattro denunciati

Nell'area è stato trovato anche materiale di risulta di lavori edili, risultati prodotti in occasione di alcune opere urbanistiche effettuate per conto del comune

La polizia ha sequestrato a Patti un'area di circa tremila metri quadri adibita a discarica e ha denunciato quattro persone per reati ambientali e per depositato rifiuti in terreni di loro proprietà senza autorizzazione. Nell'area è stato trovato anche materiale di risulta di lavori edili, risultati prodotti in occasione di alcune opere urbanistiche effettuate per conto del comune. Il materiale non era stato bonificato, né selezionato, né stoccato secondo la normativa vigente.