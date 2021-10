Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 443 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 10.037 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 4,4%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Sono 443 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 10.037 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza sale al 4,4%. Gli attuali positivi sono 7.032 con una aumento di 362 casi. I guariti sono 81 mentre non si registrano altre vittime, il totale dei decessi resta a 6.986. Sul fronte ospedaliero sono 329 ricoverati nei reparti ordinari, mentre in terapia intensiva sono 39. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 42 casi, Catania 282, Messina zero, Siracusa 89, Ragusa uno, Trapani otto, Caltanissetta sette, Agrigento 11, Enna tre.