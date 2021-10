Lettera con minacce morte e insulti sessisti a sindaca di Comiso

"Ci stai uccidendo con queste tasse. O le diminuisci o ti ammazziamo". Questo è l'incipit di una lettera anonima contenente minacce di morte e insulti sessisti che è stata recapitata alla sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari. A rivelarlo è stata lei stessa, in un lungo post su Facebook.

Il post

"Si arriva anche a questo purtroppo, quando in una parte della società ammorbata dal cancro del livore e dell'ignoranza , prevale la convinzione che le minacce e le intimidazioni facciano paura", scrive la sindaca, eletta nella lista del movimento del Governatore Musumeci "Diventerà Bellissima" e alla guida di una coalizione di centrodestra. "Credo sia un tentativo inutile, specialmente per quanto mi riguarda, poichè non vi è minaccia o intimidazione che possa preoccuparmi". La sindaca, che ha già denunciato l'episodio alle forze dell'ordine, conclude così il suo post: "Preoccupa la pericolosa deriva verso a quale si sta arenando una parte malata della società nella quale viviamo. Quella del disprezzo della donna, quella dell'attacco alla persona, quella del sessismo becero". La lettera, recapitata venerdì a Palazzo di città, è stata scritta a stampatello. La polizia ha predisposto una vigilanza per rafforzare la sicurezza della sindaca.