Migranti, Sea Watch davanti al porto di Pozzallo: a bordo 406 persone

È davanti a Pozzallo la 'Sea Watch 3' con a bordo 406 migranti salvati in diversi interventi. La nave della ong tedesca ha ricevuto ieri dalle autorità italiane l'assegnazione del porto sicuro e si è diretta verso la cittadina del Ragusano. Il via libera è arrivato dopo tre evacuazioni mediche per donne in stato di gravidanza o con gravi ustioni. A bordo sono presenti 109 minori non accompagnati e tra loro numerosi bimbi, come spiegato da Sea Watch. Lo sbarco è programmato per questa mattina. "Le persone a bordo - commenta la ong – dopo tanta sofferenza possono finalmente sbarcare in Europa".