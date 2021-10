Messina, tre arresti per favoreggiamento della prostituzione

Questa notte la polizia di Stato ha arrestato tre persone - due uomini e una donna - per favoreggiamento della prostituzione, nell'ambito dell'operazione denominata "Seguimi", coordinata dalla Procura di Messina e condotta dalla Squadra mobile.

Il giro di prostituzione

Su un sito per adulti era riportato un numero telefonico per concordare incontri a pagamento in un appartamento del centro città. I promotori, un colombiano, R. G. J. A., e un messinese C. G., reperivano giovani straniere e transessuali da far prostituire in tre appartamenti del centro. I due si occupavano dei lavori di manutenzione degli immobili e stabilivano il canone di affitto da corrispondere. Il messinese si occupava anche di pubblicare annunci per conto delle donne, ricevendo un compenso; prendeva "in carico" le ragazze che giungevano a Messina e si occupava di ogni loro necessità. Gli indagati si avvalevano della collaborazione di una colombiana, C. G. M. Y., risultata, di fatto, la "tenutaria" degli appartamenti.