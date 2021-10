Siracusa, trovata una pistola della polizia nell’armadio: due arresti

In manette un 33enne, già ai domiciliari, e una 36enne colti in flagranza di reato. Nell’appartamento gli agenti hanno anche trovato un caricatore di riserva

Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato un 33enne, già agli arresti domiciliari e una donna di 36 anni, polacca, colti in flagranza del reato di detenzione di arma tipo guerra, in particolare una pistola Beretta FS/92 calibro 9 in uso alle forze di polizia. L'uomo è anche accusato di aver violato le prescrizioni relative agli arresti domiciliari.

L’intervento in casa

Nell'appartamento dell'uomo, all'interno dell'armadio in camera da letto, i poliziotti hanno trovato una pistola semiautomatica con caricatore bifilare inserito e un altro caricatore di riserva. L'arma è una pistola di ordinanza probabilmente provento di ricettazione.