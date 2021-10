Picchia la compagna: arrestato 40enne nel Catanese

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato, in provincia, un 40enne per lesioni personali. L'uomo, morbosamente geloso della compagna, è accusato di averla colpita con dei pugni al volto mentre la tirava per i capelli e spintonata per terra. I medici del pronto soccorso del Policlinico di Catania hanno diagnosticato alla donna una prognosi di 10 giorni per "stato d'ansia, cervicalgia, escoriazione al collo ed alle mani, ematoma al labbro inferiore dx". La vittima, che detto di avere subito altre aggressioni, ha denunciato l'uomo che è stato posto agli arresti domiciliari.