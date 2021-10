Trapani, dormono in hotel e non pagano: denunciata coppia

La mattina del check-out il ragazzo è uscito con un borsone in spalla dicendo che avrebbe prelevato e sarebbe tornato per pagare il conto. Dopo due ore, anche la ragazza lasciava l’albergo con un borsone tra le mani. I due avevano anche rubato la macchinetta del caffè che avevano in stanza

I carabinieri di Trapani hanno denunciato una giovane coppia che ha dormito in un hotel della città, per poi andarsene senza pagare il conto, per concorso in furto ed insolvenza fraudolenta.

La vicenda

La mattina del check-out, dopo aver passato la notte all'interno di albergo nel centro storico della città, il ragazzo è uscito con un borsone in spalla dicendo che avrebbe prelevato e sarebbe tornato per pagare il conto. Dopo circa 2 ore, anche la ragazza con disinvoltura si apprestava a lasciare l'hotel con un borsone tra le mani. La titolare, non avendo chiara la situazione, ha fermato la donna che nel frattempo era stata raggiunta dal compagno che ha ringraziato per l'ospitalità dichiarando di non avere i soldi per pagare il conto. I carabinieri hanno identificato la coppia scoprendo che i due avevano anche rubato la macchinetta del caffè che avevano in stanza.