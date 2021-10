Sparatoria a Francofonte, ferito un uomo

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in un vicolo in pieno centro. L'uomo si è recato in ospedale per farsi medicare una ferita alla tempia provocata da un corpo contundente. Il 50enne non sarebbe stato ferito da un proiettile

Un 50enne è rimasto ferito alla testa a seguito di una sparatoria avvenuta questo pomeriggio, poco dopo le 14, in un vicolo in pieno centro a Francofonte, nel Siracusano. L'uomo, che si è recato in ospedale per farsi medicare la tempia provocata da un corpo contundente, sarebbe coinvolto nella sparatoria avvenuta davanti al garage di suoi conoscenti. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, si cerca nei filmati di alcuni sistemi di videosorveglianza della zona. Il 50enne non sarebbe stato ferito da un proiettile.