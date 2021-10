Incendio ad Adrano, fiamme in un'abitazione: morto 51enne

Un uomo 51 anni, L. V., è morto e la moglie 49enne è rimasta ferita in un incendio divampato la notte scorsa nella loro abitazione ad Adrano, nel Catanese. La donna è stata condotta in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento. Le indagini sono state avviate dalla polizia del locale Commissariato.

L'incendio

L'incendio, divampato in piena notte, ha sorpreso la coppia a letto, mentre dormiva in casa, un'abitazione che si sviluppa su quattro livelli. I due hanno tentato di fuggire, ma solo la donna ci è riuscita. Il corpo dell'uomo è stato trovato dai vigili del fuoco nella stanza da letto. La donna, che aveva diverse ustioni sul corpo, è stata portata fuori dai vigili del fuoco e affidata al personale del 118, intervenuto con tre ambulanze, che l'ha condotta nell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove c'è il reparto specialistico per Grandi ustionati. A dare l'allarme una vicina di casa, allertata a sua volta dalla figlia della coppia che rincasata di notte, appena aperta la porta d'ingresso, è stata investita dal fumo denso che si era già sviluppato all'interno dell'appartamento e ha visto fuggire all'esterno il loro cane. Dai primi sopralluoghi si ritiene che le fiamme si siano sviluppate al primo piano e che si siano successivamente propagate ai piani superiori. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. L'intera costruzione è stata dichiarata inagibile fino all'esecuzione di ulteriori verifiche dei danni alle strutture e agli impianti. Sul posto per spegnere le fiamme, soccorre le persone e mettere in sicurezza l'abitazione sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano insieme a diversi mezzi di supporto inviati dal comando provinciale di Catania. È intervenuta anche la polizia con agenti delle Volanti del locale commissariato, che hanno avviato le indagini del caso.