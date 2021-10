L'uomo è accusato del reato di maltrattamenti in famiglia: per mesi avrebbe pedinato, molestato e minacciato la donna

In provincia di Trapani i carabinieri hanno eseguito il provvedimento con cui il gip ha sottoposto un 60enne alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex. L'uomo è accusato del reato di maltrattamenti in famiglia: per mesi avrebbe pedinato, molestato e minacciato la donna.