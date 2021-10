Maltempo Sicilia, aliscafi per le Eolie ancora fermi

Continua l'ondata di maltempo alle Eolie con vento forte da Nord-Nordst che ha raggiunto i 33 chilometri orari. Gli aliscafi per il mare mosso da due giorni sono fermi nei porti. Filicudi e Alicudi sono isolate da 48 ore. Da Lipari per Milazzo alle 7 è partita la nave Lippi della Siremar e alle 6,30 la "Laurana" per Vulcano, Lipari, Salina, Panarea, Stromboli e Napoli. (IL METEO IN SICILIA)