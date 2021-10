Caltanissetta, sorpreso con 400 grammi di hashish in casa: arrestato

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Caltanissetta dopo essere stato sorpreso in possesso di 400 grammi di hashish nella sua abitazione. Da un successivo controllo sulle impronte digitali è emerso che il 27enne, di origini tunisine, è un irregolare sul territorio nazionale. Su disposizione della Procura della Repubblica, il giovane è stato condotto presso l'abitazione in regime di arresti domiciliari e non appena terminerà il periodo di detenzione potrà essere espulso dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta.

L'arresto

La polizia da giorni aveva ricevuto notizia che in uno stabile del centro storico di Caltanissetta ci fosse uno strano via vai di giovani. Grazie alla segnalazione dei cittadini, gli agenti hanno effettuato diversi appostamenti nei pressi dell'immobile. Ieri, durante una delle attività di controllo, è stato notato un giovane mentre cedeva qualcosa a un ragazzo. La perquisizione a carico del 27enne ha permesso di rinvenire una dose di hashish. Nel corso di un successivo controllo presso la sua abitazione sono stati trovati e sequestrati 400 grammi di hashish e un bilancino di precisione, utilizzato solitamente per suddividere in dosi la sostanza stupefacente. Al termine della perquisizione il giovane è stato condotto presso gli uffici della Squadra Mobile dove è stato identificato dalla Polizia Scientifica.