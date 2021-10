Incidente stradale in provincia di Trapani, morta una donna

Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 8 nella zona di Triscina nel Trapanese. Nell'incidente una persona è morta una donna e un uomo è rimasto ferito. Sono intervenute diverse ambulanze del 118 e i carabinieri per eseguire i rilievi e accertare le responsabilità. I vigili del fuoco hanno estratto una persona rimasta incastrata nell'auto.

La ricostruzione dei fatti

La vittima viaggiava a bordo di una Mercedes che, per cause che sono in corso di accertamento, è finita violentemente contro il guard rail. Alla guida dell'auto c'era un uomo che è stato trasportato presso l'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Castelvetrano. La donna è morta sul colpo.