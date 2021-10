Incidente a Palermo, pedone investito da scooter: è grave

Si trova in gravi condizioni un uomo di 73 anni investito oggi in via Giotto, a Palermo, da uno scooter. Il pedone stava attraversando la strada quando è stato travolto dal mezzo finendo a terra. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al Trauma Center di Villa Sofia con gravi traumi. L'uomo è stato intubato e la prognosi è riservata. Gli agenti della polizia municipale hanno identificato il conducente dello scooter, un 44enne. Il pedone è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.