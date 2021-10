Furto d'auto, due arresti a Palermo

A Palermo i carabinieri hanno arrestato due giovani di 28 e 27 anni che stavano razziando all'interno delle auto parcheggiate davanti alla discoteca Country in via dell'Olimpo. I militari hanno sentito l'allarme scattato in una vettura. L'hanno trovata forzata. Accanto c'era uno dei due presunti ladri accovacciato. Il giovane ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato, insieme a un altro ragazzo. I militati hanno notato che un'altra vettura era stata saccheggiata.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione è stato trovato un attrezzo per scassinare le vetture. Il gip ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione alla pg. I proprietari delle automobili hanno presentato denuncia.