Carabinieri sequestrano una discarica abusiva nell’Agrigentino

I rifiuti, tra cui materiali edili di risulta e lastre in eternit, erano abbandonati in un’area di circa 25 mila metri quadrati. Si cercano i responsabili

I carabinieri hanno sequestrato nel territorio tra Agrigento e Palma di Montechiaro, in località Rocca di Corvo Sfondato Soprano, una discarica abusiva di circa 25 mila metri quadrati. Nell'area erano stati depositati mobili vari, fusti di vernice vuoti, materiali edili di risulta e lastre in eternit. I militari hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'abbandono dei rifiuti.